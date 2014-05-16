القبض على شقيقين خطفا فتاة من أمام مدرسة

قبضت الجهات الأمنية على شقيقين خطفا فتاة من أمام مدرسة في طريف، وهربا بها إلى مكة المكرمة.

بدأت التفاصيل، بحسب ما علمت "العربية.نت"، قبل أسبوع، عندما اعترض الشقيقان الفتاة، وهي في طريقها إلى المدرسة، وأركباها في السيارة.

ومن خلال التعاون بين الجهات الأمنية بين طريف ومكة ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة على الشقيقين ومعهم فتاة في أحد الأماكن العامة، وقد تم إيداع الفتاة في دار الملاحظة في مكة المكرمة تمهيداً لرجوعها لذويها بمحافظة طريف، وتم إيداع الشابين في التوقيف للتحقيق معهم وإكمال الإجراءات النظامية في حقهم.

وأكد الناطق الإعلامي المكلف لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي في تصريح لـ"العربية.نت"، اليوم الجمعة، أنه و بعد إجراءات البحث والتحري والمتابعة التي قامت بها شرطة محافظة طريف جرى التنسيق وتبادل المعلومات مع شرط منطقة مكة المكرمة التي أثمرت عن إلقاء القبض على شقيقين في مكة المكرمة وعثر على الفتاة المتغيبة معهما، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية، وأودعت الفتاة دار الملاحظة في مدينة مكة المكرمة تمهيدا لإحالة الأطراف إلى شرطة محافظة طريف.