حصرياً لـ"العربية.نت".. سبب كثرة "الحفريات"

حصلت "العربية.نت" على السبب الحقيقي الذي أدى إلى كثرة الحفريات على الشوارع في عدد من مدن السعودية، من أبرزها العاصمة الرياض، وجدة، وغيرها من المدن.

ففي الوقت الذي يحمل فيه الكثيرون المقاولين ذلك، جراء تأخرهم في تنفيذ الحفريات وسفلتة الطرق، اعترف رئيس لجنة المقاولات في مجلس الغرف فهد المطوع بتأخر المقاولين في التنفيذ، لكن ذلك ليس هو السبب الحقيقي الذي أدى إلى تأخير التنفيذ وكثرة الحفريات، على حد ما قاله لـ"العربية.نت".

وأوضح أن سبب التأخير هو نقص مادة البيتومين لدى المقاولين التي تستخدم في سفلتة الطرق. مشيراً إلى أن ذلك التأخير في ظل زخم المشاريع، أدى إلى كثرة الحفريات.

وأشار المطوع إلى أن هناك مخاطبات عدة قدمتها "اللجنة إلى الجهات المختصة لمعالجة هذا النقص الحاد لهذه المادة، الذي تضرر منه المقاولون".

وأكد عدم معرفته بسبب نقص هذه المادة الذي لا يزال مجهولا لديهم. معبراً عن أمله أن يتم حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي حديث المطوع بعد شكوى عدد من المقاولين من معاناتهم من نقص المادة، الذين أشاروا إلى أن هذا النقص تسبب في تأخير ما يزيد عن 70% من مشاريع السفلة، مناشدين وزارة النقل بالتدخل وحل هذه المشكلة التي يمكن أن تلحق بهم أضرارا في حال عدم حلها في أقرب وقت ممكن، وفي ظل التمدد العمراني التي تشهده السعودية.