مدني حائل يخمد نيراناً اندلعت في محطة بنزين

اندلع حريق في إحدى محطات بنزين بحائل، نتج عنها إصابة ثلاثة من العاملين فيها.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بحائل، الرائد نافع المخلفي لـ"العربية.نت"، أنه عند الساعة 7:25 من مساء اليوم الجمعة ورد بلاغ لغرفة العمليات عن حادث حريق بمحطة وقود بحي السويفلة بشارع بيروت.

وأضاف: "انتقلت للموقع فرقتا إطفاء، تساندهما عدد من آليات المياه المزودة بالرغاوي، وبعد الوصول اتضح أن الحريق وقع في أحد الخزانات الأرضية للمحطة، وتمت محاصرة الحريق ومنع وصول النار للخزانات المجاورة، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه في عملية دامت 35 دقيقة".

وأوضح المخلفي: "نتج عن الحادث إصابة ثلاثة من العاملين بالمحطة بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ومازالت إجراءات التحقيق قائمة لكشف أسباب الحريق".