الأمانة تنفي واقعة مقطع كوارع الكلاب

كشفت أمانة محافظة جدة حقيقة مقطع "كوارع الكلاب" الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الإلكترونية على نطاق واسع.

وأشارت الأمانة في بيان صحافي إلى أن "المقادم" هي لأغنام وأبقار تم ضبطها في منزل شعبي بحي بترومين خلال حملة "أمنية"، مشيرة إلى أن مندوب الإدارة العامة للنظافة في الأمانة تلقى اتصالا من قائد الحملة الساعة الرابعة فجرا بوقوفهم على بيت شعبي بحي بترومين، تمارس بداخله عمالة غير نظامية نشاط تنظيف المقادم "كوارع"، ووصل المندوب للموقع بعد عملية الضبط، ولم يتم رصد أي آثار لجلود أو لحوم كلاب أو أي ذبح داخل الموقع، وإنما فقط أكياس "كوارع" منظفة بفريزرات تجميد وأكوام من مقادم الأغنام والأبقار يتم تنظيفها في الموقع، وكانت الجهات الأمنية قد تحققت من صوت نباح الكلب، والذي تبين أنه صادر من موقع مجاور.

وأضافت الأمانة في بيان صحافي، حصلت "العربية.نت" على نسخة، أنه تم تحرير محضر رسمي مع قائد الحملة الأمنية، وأساسه "ضبط منزل شعبي فيه تنظيف وتخزين كوارع" فقط، ولا يوجد فيه ما يدل على أن القضية بها شبهة تتعلق بالكلاب، وكان دور الأمانة الإتلاف فقط، لقيام العمالة غير النظامية بتحضير المقادم في مكان غير مرخص يفتقر للبيئة الصحية.

وتوضح الأمانة أنه من خلال التحقيقات توصلت لجميع المطاعم المتعاملة مع هذه العمالة، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية حيالها دون تهاون، مؤكدة استدلال المراقبين المختصين ببلدية الجامعة الفرعية على المطاعم التي تقوم بتوريد اللحوم والكوارع التي يتم تجهيزها داخل هذا البيت الشعبي، حيث اتضح أنه يتم نقلها إلى ٧ مطاعم بحي النزلة اليمانية/٢ - شارع أبو شادي (٤٩٤).

وقد تم تحرير إشعار لكل مطعم من هذه المطاعم، متضمناً كافة المخالفات الصحية وإغلاقها جميعاً، نظراً لإثبات تحضير الطعام خارج هذه المطاعم وفي موقع مخالف غير مهيأ وغير مرخص نظاماً، ولن تتم إعادة فتحها إلا بعد التأكد من توفير كافة الاشتراطات الصحية، وتطبيق كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال مخالفاتهم.