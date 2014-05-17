عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

إنها قبل ذلك حرب ثقافية

إن ما يحدث حولنا من حرب تدميرية تأكل الحرث والنسل هي أيضا حرب ثقافية، ولكي ندرك أهمية الثقافة أمامنا مثل صارخ، وهو الغزو الثقافي الأميركي، فالولايات المتحدة الأميركية عندما انتصرت على ألمانيا واليابان عسكرياً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أدركت أنّ أمامها حرباً أخرى لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية وهي الحرب الثقافية، التي تتمثل في الحرب ضدّ الفاشية. فغزت ألمانيا واليابان والعالم أجمع بثقافتها أفلاماً وموسيقى وصحفاً وجامعات، وقد انتصرت فعلاً على الثقافة الفاشية وفرضت نمط الحياة الأميركية على العالم، وأنا هنا لا أروج للثقافة الأميركية أو أدعو إلى تبنيها فلها سلبياتها وخاصة مطاعم الأكل السريع والكوكا كولا، ثم ّ هي قبل ذلك ذرائعية ليس لها غاية سامية، وهذا ما فعله التكفيريون مهما تعددت أسماؤهم أو أحزابهم وجماعاتهم، فشنوا حرباً ثقافية لا هوادة فيها، اخترقوا التعليم ومناهجه، وسخروا بعض المساجد لبث أفكارهم، وجندوا الشباب لتوزيع كاسيتاتهم، وللهجوم على معارض الكتب التي لا تتفق مع أهوائهم، وفي نفس الوقت عمدوا إلى اغتيال المثقفين والأدباء المعارضين لأفكارهم، فاغتالوا حسين مروة وفرج فودة وحاولوا اغتيال نجيب محفوظ، ودعا أحدهم في تويتر إلى جزّ رأسي المحمود وأبا الخيل كاتبي الرياض، هذا ما فعلوه، وعلينا إذن أن نهبّ لشنّ هجمة ثقافية مضادة ركائزها العقلانية والوسطية والتسامح والحوار، فلنسارع إلى تحقيق ذلك.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة