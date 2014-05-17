تاريخ طابخي الكلاب.. التهمة لا تثبت دائماً

ما يؤكل في الصين وكوريا من آلاف السنين طبقاً لتقاليد محلية، وجدته عمالة آسيوية من شبه القارة الهندية مبرراً لخداع سكان حي غليل جنوب جدة، حين قامت بطبخ الكلاب لمدة سبع سنوات، كما جاء في فيديو نشر على "يوتيوب" ويتداوله السعوديون اليوم على هيئة صدمة مفجعة لكل سكان جدة والمدن الأخرى في السعودية.

وخلال العامين الأخيرين تم اكتشاف مطعمين آخرين يقدمان وجبات تحتوي على لحم الكلاب، أحدهما في تبوك والآخر في خميس مشيط، لكن البلدية في المدينة الجنوبية نفت بعد ذلك أن يكون المطعم قد قدم وجبات تحتوي على لحوم كلاب تم ذبحها وتقديمها لزبائن المحل، واصفة الأخبار حول ذلك بمحض شائعات ليست لها أدلة بالصور أو الفيديو.

لكن بعد أشهر منذ ذلك الخبر، كان هناك مطعم في تبوك مثار اشمئزاز من شاهدوا فيديو لقيام موظفين من البلدية بمداهمة مسكن تابع لعامل في أحد مطاعم المشويات وهو يحتفظ بعدد من الكلاب في أقفاص عثر عليها بالقرب من مسكنه، وقال الأشخاص حينها الذين قاموا بتصوير الفيديو إن هذا العامل جمع الكلاب السائبة في هذه الأقفاص ويقوم بذبحها وتقديمها لزبائن المحل.

وإن كانت الاتهامات المفجعة التي تظهر بين فترة وأخرى عن تورط مطاعم في مدن مختلفة في السعودية بطبخ لحوم الكلاب وغيرها من الحيوانات التي جرى تحريم أكلها في الإسلام لا تثبت أو لا يتم تأكيدها رسمياً على الأقل، فإن ظهور مقاطع الفيديو مثل ما جاء في فيديو مطعم جدة الأخير جعل الأمر حقيقياً وأكثر من مجرد شائعات تهدف لربط الناس بأكل المنزل وتخويفهم من أكل المطاعم.

ورغم أنه ولأول مرة ظهر خبر رسمي عن إلقاء القبض أو الحكم على متورطين في طبخ لحوم الكلاب، فإن القضية الجديدة تفتح تساؤلات عن تاريخ هؤلاء المتورطين وإن كان قد تم إلقاء القبض على مجموعة منهم في السابق، وتساؤلات أخرى حول الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء، أو التي ستصدر بحق عمال مطعم غليل مثلاً الذين تم تصويرهم في مطبخ متهالك وحولهم تتناثر أجزاء من أجساد الكلاب المذبوحة بجانب قدر كبير مملوء بالماء أعد لطبخها.