الكورونا ليست سبباً بنفوق الإبل بحائل

قام فريق بيطري من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة حائل، وكذلك فرقة من محافظة الغزالة بالوقوف على حالة نفوق 23 مجموعة من الإبل خلال أربع وعشرين ساعة في محافظة السليمي بمنطقة حائل.

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة حائل، المتحدث الرسمي المهندس سلمان الصوينع، مفيداً بأن غرفة العمليات بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة حائل، استلمت في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس بلاغاً عن نفوق 23 من إبل أحد المواطنين، وتم على الفور مباشرة حالات النفوق والحالات المرضية، والوقوف على الأسباب المؤدية للنفوق، وسحب العينات اللازمة وتحليلها في المختبرات البيطرية بالزراعة، كما تم أخذ عينات من الأعلاف التي تتغذى عليها.

وأضاف أن النتائج أظهرت أن النفوق كان بسبب تسمم غذائي جراء الأعلاف التي يستخدمها صاحب الإبل، مبيناً أنه تم توجيه صاحب الإبل للطرق السليمة، كما تم إعطاؤه الإرشادات البيطرية الصحيحة والعلاج لأي حالات تظهر - لا سمح الله - تفادياً للنفوق.