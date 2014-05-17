شعب "فاضي" أم عاطفي؟

50 ألف "ريتويت" تساعد طالبا أميركيا على حصوله على الإعفاء من الاختبار النهائي، وقد كان الأستاذ الجامعي الذي يدرس المادة وعده بذلك إذا فاز بالرهان، هذا بعد أن ساعده زميله المبتعث من السعودية الذي طلب الدعم لإعادة التغريد من المغردين السعوديين، وتم ذلك حتى وصلت التغريدة إلى 52 ألف "ريتويت" في يوم واحد فقط.

كان المغردون قد وضعوا وسما على تويتر من أجل التفاعل حول الحدث، وعلق البعض بقولهم إن "الشعب السعودي دائما سباق في ترجيح الكفة أثناء المنافسات، وهو داعم قوي لأي قضية كانت"، ومن أهم الآراء اللافتة للانتباه تعبير الكثير عن أنفسهم بالفراغ ووصفهم للشعب السعودي بكونه "شعب فاضي"، بينما هم يسهمون في الوقت نفسه في تقديم المساعدة، وربما يعطينا هذا تصورا حول مستوى إدراك الفرد لدوافعه السلوكية، ورغم ذلك ظهرت لنا صورة جميلة للتكافل والشعور بحاجة الغير، فهي السمة الأكثر بروزا في هذا الموقف، على غرار المواقف الأخرى التي تحدث دائما باختلاف ظروفها الزمانية والمكانية.

وبطبيعة الحال، فإن كان الشعب محكوما عاطفيا من قبل جملة من المفاهيم والمعتقدات والموروث الفكري، فقد يكتسب الكثير منها ثقافيا ويتلقى السلبي من المنحى العاطفي، إلا أنها تظهر لنا بعض الإيجابيات التي تجعل هذا التعاطف يدفع بالسلوك الفردي إلى فعل الخير والتضحية ومساعدة الآخرين، ومن أجل تكوين فعل جماعي وتفاعلي يبرز قيمة التنافس والمشاركة.

ومن السيئ أن نصف أنفسنا بأننا شعب فارغ تحركنا العواطف وتتحكم في سلوكياتنا في مثل هذا الموقف؛ فالعمل الإنساني والسلوك الأخلاقي يعدان من المسلمات التي لا نختلف عليها من حيث القيمة، ومنها ينطلق الإنسان من الجانب الأجمل الموجود في داخله، ولكننا سنجد الكثير من المواقف التي تتطلب منا إعمال العقل والتحدث من المنطلقات المنطقية بمعزل تام عن العاطفة، وخصوصا أن الكثير من القضايا تقع بقوتها كمؤثر على ضعف المتأثر الذي يتناول الأحداث من خلال العواطف والترسبات الفكرية، مما يتسبب في وجود النزاعات وحدوث الصدام المتكرر الذي يظهر باستمرار على مسرح قضايانا الاجتماعية، رغم ذلك لم نتساءل ولو مرة عن المستفيد من هذه الأوضاع والمنتفع من جراء هذه الخلافات؟!

نقلاً عن صحيفة "الوطن"