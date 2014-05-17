لحوم الكلاب التي تطبخ في جدة يأكلها...

أدى انتشار مقطع فيديو يكشف طبخ عدد من العمالة للحوم الكلاب وتوابعها في جدة، إلى استنفار الجهات المختصة هناك، وفي مقدمتها أمانة جدة التي أنزلت بشكل عاجل فريقا رقابيا على مطاعم في عدد من أحياء المحافظة.

وأبلغ الناطق الرسمي لأمانة جدة، سامي الغامدي، "العربية.نت"، أنه لم يتم حتى اللحظة رصد تلك اللحوم في المطاعم، وأن الفرق الرقابية في الميدان تواصل عملها، موضحاً أن الأمانة لم تتلق بلاغاً حتى اللحظة، سواء من الجهات الأمنية أو من مواطن عن هذا الفيديو.

يأتي ذلك في ظل ترجيح مصدر لـ"العربية.نت" أن تلك اللحوم التي ظهرت في الفيديو تباع لوافدين من جنسية معينة، ولا يتم بيعها في المطاعم.

وأضاف المصدر أن هؤلاء ظهورا وهم في وكر وليسوا في مرافق المطاعم، ولو كانت تباع تلك اللحوم في المطاعم كان تم كشفها منذ وقت مبكر من قبل فرق الأمانة.