135 مليون ريال إيرادات مرور الرياض من المخالفات

كشفت إحصائيات جديدة، عن إيرادات مرور الرياض من المخالفات المروية بحق السائق، إذ تجاوزت 135 مليون ريال في غضون ثلاثة أشهر تقريباً.

وقالت إحصائية حصلت "العربية.نت" على نسخة منها أن مرور الرياض حرر مخالفات في الفترة من 1/4/1435 هـ إلى 29/6/1435 هـ ما يزيد عن 700 ألف مخالفة، بقيمة تصل إلى 135 مليون ريال.

وأوضحت أنه تم تحرير 59 ألف مخالفة قطع إشارة تقريباً، بينما تم تحرير 79 ألف مخالفة تقريباً بسبب استخدام الهاتف أُثناء القيادة، ونحو 34 ألف مخالفة بسبب تجاوز غير نظامي، و68 ألف مخالفة تقريباً بسبب الوقوف الممنوع، وأكثر من 18 ألف مخالفة بسبب عكس سير، إضافة إلى مخالفات أخرى.