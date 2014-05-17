168 حالة وفاة بـ"كورونا"

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 168 حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة في بيانها التفصيلي، اليوم، عن تسجيل 5 وفيات وإصابة 9 حالات جديدة، ليصبح بذلك عدد المصابين منذ بداية ظهور المرض 529 إصابة.

وفيما يلي نص البيان:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 9 حالات

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا: حالة واحدة

العدد الكلي للوفيات: 5 حالات (5 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقا)

ملخص الوضع الصحي للحالات:

6 حالات مستقرة

حالة واحدة لا توجد لديها أعراض

حالتان في العناية المركزة



تفاصيل الحالات:

في الرياض:

1.امرأة تبلغ من العمر 36 سنة، وعزلت بمستشفى حكومي، ليست لديها أعراض، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

2.امرأة تبلغ من العمر 27 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 16/5/2014، وحالتها مستقرة.

في جدة:

1.امرأة تبلغ من العمر 58 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 11/5/2014، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 13/5/2014، وحالتها مستقرة.

2.امرأة تبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 27/4/2014، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 2/5/2014. أخذت لها مسحتان، وأظهرتا سلبيتها، وأخذت لها مسحة ثالثة وأثبتت إيجابيتها بتاريخ 16/5/2014، وحالتها مستقرة.

3.رجل يبلغ من العمر 29 سنة، ظهرت عليه أعراض تنفسية طفيفة بتاريخ 13/5/2014، حالته مستقرة وعزل بالمنزل.

في المدينة المنورة:

1.رجل يبلغ من العمر 36 سنة، بدأ يعاني من حرارة بتاريخ 11/5/2014، وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 13/5/2014، وخرج من المستشفى ضد النصيحة الطبية بتاريخ 15/5/2014. أدخل إلى مستشفى حكومي آخر بتاريخ 16/5/2014، وحالته مستقرة.

2.رجل يبلغ من العمر 37 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 6/5/2014، وأدخل إلى الطوارئ بمستشفى حكومي بتاريخ 10/5/2014، لكنه رفض القيام بتحليل الكورونا. أدخل إلى مستشفى حكومي آخر بتاريخ 16/5/2014، والآن يتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

3.امرأة تبلغ من العمر 28 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 16/5/2014، وحالتها مستقرة.

في مكة المكرمة:

1.رجل يبلغ من العمر 55 سنة، يعاني من فشل كلوي مزمن. ظهرت عليه الأعراض التنفسية، وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 15/5/2014، والمريض يتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

وفيات من الحالات التي سجلت سابقا:

1.حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 80 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي بجدة، وهي من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 11/5/2014، وقد وافتها المنية بتاريخ 11/5/ 2014، تغمدها الله بواسع رحمته.

2.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 67 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بجدة، وهو من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 23/4/2014، وقد وافته المنية بتاريخ 16/5/2014، تغمده الله بواسع رحمته.

3.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 55 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بجدة، وهو من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 1/5/2014، وقد وافته المنية بتاريخ 16/5/2014، تغمده الله بواسع رحمته.

4.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 71 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بالرياض، وهو من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 14/5/2014، وقد وافته المنية بتاريخ 16/5/2014، تغمده الله بواسع رحمته.

5.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 77 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بالمدينة المنورة، وهو من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 7/5/2014، وقد وافته المنية بتاريخ 16/5/2014، تغمده الله بواسع رحمته.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا:

1.امرأة تبلغ من العمر 26 سنة، خرجت من مستشفى خاص بجدة بتاريخ 16/5/ 2014، ولله الحمد