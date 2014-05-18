اختناق طفلين بعد احتراق محل مفروشات

أدى ماس كهربائي إلى نشوب حريق بمحل مفروشات بالمندق إلى إخلاء 3 أسر واختناق طفلين إثر تصاعد الدخان في المنزل الذي يعلو المحل.

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المقدم جمعان بن دايس الغامدي، أن مركز القيادة والسيطرة بالباحة تلقى بلاغا يفيد بوقوع حريق في محل مفروشات بعمارة مكونة من 4 أدوار، وعلى الفور تم تحريك 3 فرق إطفاء وإنقاذ وإسعاف وسيارة السلالم إلى الموقع ومباشرة إخماد الحريق واستخدام معدات طرد الدخان، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إخلاء 24 شخصا تقريبا إلى منطقة آمنة من الدخان المتصاعد الذي تسبب في اختناق طفلين، حيث قام مسعف الدفاع المدني بتقديم الإسعافات الأولية لأحدهما، ومع وصول فرق الهلال الأحمر تم استكمال تقديم الإسعافات الأولية لهما وهما بصحة جيدة، ولم يستدع نقلهما للمستشفى.