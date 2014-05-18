الأمير سلمان يعقد اجتماعاً مع خوان كارلوس

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، اجتماعاً ثنائياً مع العاهل الإسباني خوان كارلوس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. بعد ذلك انضم وفدا البلدين الرسميان للاجتماع، حيث ناقش المجتمعون العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وعدد من المسؤولين.

بينما حضره من الجانب الإسباني وزير الدفاع بيدرو مورينيس أولاته ووزيرة التنمية والأشغال العامة آنا ماريا باستور ووزير الصناعة والطاقة والسياحة خوسيه مانويل سوريا ورئيس الديوان الملكي رافائيل اسبو تورنو كارو.