التحولات الفلسفية لاستخدام النساء في تنظيم القاعدة

الحديث العلمي حول التحولات الفلسفية لاستخدام النساء السعوديات للعمليات الإرهابية من قِبل تنظيم القاعدة وأجنحتها لا يزال مبكراً، حتى وإن أخذ زخماً من الجدل عبر الإعلام المتنوع الذي سلط الضوء على عدد من النساء السعوديات اللاتي تم القبض عليهن أو هربن.

وسبب ذلك أن زعماء الحركات الإسلامية القتالية الأوائل لا يرحبون بمشاركة المرأة في المعارك، ومنهم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي قد أجاب باللقاء المفتوح عام 2008 على السؤال التالي: "من هي أعلى النساء رتبةً في القاعدة؟ لا تذكر أسماءً إن شئت. ولكن ما هي وظيفتهن في المنظمة؟" فأجاب الظواهري: "ليس في جماعة قاعدة الجهاد نساءٌ، ولكن نساء المجاهدين يقمن بدورٍ بطوليٍ في رعاية بيوتهم وأبنائهم في شدة الهجرة والتنقل والرباط".

المتخصصون في الجماعات المتطرفة يهتمون بالمؤشرات والدلالات والإرهاصات التي تخلق فرضيات مقبولة الحدوث عقلاً ومن خلالها يستطيعون قراءة المستقبل بنسبة عالية الوضوح، لهذا السبب فهم يحاولون بناء الفرضية من خارج الحدود ثم نقلها للحدث السعودي، ففي العراق عام 2009 قامت سميرة أحمد بإعداد 80 امرأة انتحارية نفذت 28 منهن عمليات انتحارية بتفجير أنفسهن، وفي سوريا تقوم الدولة الإسلامية بالعراق والشام بتجنيد تونسية لتفجير نفسها، كما يقوم حزب الله بنفس العملية بتجنيد النساء بعمليات انتحارية، وهناك أمثلة كثيرة تثير تساؤلاً عن إمكانية استغلال النساء داخل السعودية من قبل تنظيم القاعدة؟

إنّ الإجابة عن هذا التساؤل ليس ممكناً إلا من خلال تتبع الفلسفة الجهادية داخل الأروقة القاعدية والتي تتميز بالغموض الشديد حتى على أتباعها، خاصةً مع المتغيرات الزمانية والمكانية التي مرّت بها القاعدة.

أدبيات الجيل الثاني في تنظيم القاعدة تحمل حماساً ومسؤولية عالية وتهوراً بنفس الوقت خاصة بعد تفرّق الجيل الأول وقتل بعضهم، فالاستخدامات التقنية أصبحت هي الهدف الرئيس لتأسيس أرضية تسبق العمل القتالي لذلك صدر ما يسمى بـ (كتائب غزو الإنترنت الجهادية) وهو كتاب يكاد يكون وثيقة تأسيسية مكونة من 41 صفحة، صدر بين عامّي 2007-2008، ويسعى إلى الوصول إلى 85% من مستخدمي الإنترنت بالعالم، وبلا شك فالمرأة مقصد مهم لعلمية الغزو هذه، وقد نجحت القاعدة بذلك خاصة في بلاد المغرب الإسلامي وبعض دول أوروبا.

علاقة المرأة بتنظيم القاعدة وغيرها من الأجنحة التابعة لها أصبحت مؤخراً تحمل الطابع الاستفزازي للأنظمة والرجال الذين تتهمهم القاعدة وغيرها بالضعف وعدم أخذ قضايا الإسلام على محمل الجد، ففي رسالة تؤكد ذلك نُشرت بعنوان (يا نساء دوركن فقد نام الرجال) قالت الشرقاوي: "فيا من أكرمك الله ورفع قدرك لا تحقري من المعروف شيئاً، فتتباطئي منتظرةً دور الرجال في نصرة دينك وتتكاسلي في خدمته، وأخُصُّ من ذلك فروض الأعيان فلا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، فلا تتهاوني وتَفَكّري معي في واقع أمتنا المرير وكيف تخاذل عنه أكثر رجالاتها في الوقت الذي يسام فيه أهل الإسلام سوء العذاب".

فالمرأة تستقل بثقافة خاصة بالمملكة العربية السعودية كموروث ديني واجتماعي، لذلك يكون المدخل الوحيد على المرأة من خلال عمليات التحريض المتنوعة كالتحريض على قيادة السيارة، والتحريض على المظاهرات، والقيام بحملات كحملة فكّوا العاني وغير ذلك، وهناك لفته جديرة بالاهتمام من تنظيم القاعدة تجاه المرأة السعودية، فالمَطالب التي كان يعلنها فرع تنظيم القاعدة في اليمن تكمن بتسليم النساء السعوديات اللاتي بالسجن للقاعدة مقابل تسليم نائب القنصل السعودي المختطف.

وفي البيان الذي أصدرته الداخلية السعودية مؤخراً يقول المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أفصح البناء التنظيمي لخلايا التنظيم عن اهتمام بالغ بخطوط التهريب خاصة عبر الحدود الجنوبية وذلك لتهريب الأشخاص والأسلحة مع إعطاء أولوية قصوى لتهريب النساء حيث تمكنوا من تهريب المرأة أروى بغدادي، وكذلك المرأة ريما الجريش، في حين أحبطت قوات الأمن منتصف ليلة السبت الموافق 19/6/1435هـ محاولة تهريب المرأتين مي الطلق، وأمينة الراشد وبصحبتهما عدد من الأطفال.

إن ما تقدّم لا يعني بالضرورة العلمية وجود تحولات ومراجعات داخل القاعدة تجاه استخدام المرأة السعودية وإنما يتضح أن هناك مؤشر استفزازي تقوم به أجنحة القاعدة عبر استغلال بعض النساء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب، فبعض اللاتي تم القبض عليهن قدم قمن بالتعاطي المتزايد مع شبكة الإنترنت والمشاركة الفاعلة وتبرير التفجيرات التي قامت بها القاعدة داخل الأراضي السعودية والإشادة بها.

إن تنظيم القاعدة لا يشهد تحولاً عميقاً يقوم على تغيير في المحتوى، فالمرأة السعودية لا تزال بمأمن ولا تتعاطى مع القضايا الإرهابية كغيرها، والعدد ضئيل جداً لا يمكن أن يكون ظاهرة، وهذا يؤكده تصريح المتحدث الأمني بالداخلية السعودية عام 2010 حيث وصف عدد النساء اللاتي ثبت تورطهن في تنظيمات إرهابية بأنه محدود للغاية.

ختاماً، فإن المجتمعات المسلمة بحاجة إلى إنشاء مراكز أبحاث تنطلق من فلسفة شمولية وذلك للعمل الإستباقي والتصدي للكثير من الهجمات المتطرفة عبر منافذ علمية، كما يجب أن لا تهمل المؤشرات الخطرة حتى وإن كانت ضعيفة خاصة القادمة من داعش فالفكر الذي تحمله الدولة الإسلامية في العراق والشام هو فكر تطهيري يختلف عن بقية الجماعات.