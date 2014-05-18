السعودية بالمركز الثالث عالمياً في العلوم والهندسة

حققت السعودية المركز الثالث عالمياً من ناحية الجوائز بعد الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وبالتساوي مع الهند، وذلك بعد حصول طلاب وطالبات المملكة على 6 جوائز كبرى وجائزتين خاصتين، من بين 79 دولة و1783 طالباً وطالبة شاركوا في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحققت 6 طالبات 5 جوائز كبرى وجائزتين خاصتين، بجانب جائزة للطلاب؛ حيث فازت الطالبة سارة آل عبد اللطيف بجائزة المركز الثالث في مجال الكيمياء عن مشروعها "فاعلية بوليمرات الغواندين في حبس واستغلال ثاني أكسيد الكربون" إضافة إلى جائزة خاصة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية "Patent and trademark office society".

وحاز الطالبان محمد الديجاني وسلام آل عبد اللطيف جائزة المركز الرابع في مجال الطاقة والنقل عن مشروعهما "وقود بديل لمحركات المستقبل".

وحصدت الطالبة نادين المدني جائزة المركز الرابع في مجال علوم النبات، كما فازت الطالبة فرح الملاء بجائزة المركز الثالث في مجال الإدارة البيئية، إضافة إلى جائزة المركز الثالث من الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء "ناسا" وهي جائزة خاصة.

وحققت الطالبة جمانا الصواف جائزة المركز الرابع في مجال الطب والعلوم الصحية، كما نالت الطالبتان رند توفيق ورزان الفوزان جائزة المركز الثالث في مجال الطاقة والنقل.

وهنأ وزير التربية الأمير خالد الفيصل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومعلميهم ومدارسهم على هذا النجاح، مشيراً إلى أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم وموهبة لتهيئة الطلاب المتميزين والواعدين يترجم الحرص على تنمية إبداعهم على نحو منهجي منظم عالي الفاعلية من خلال الاحتكاك والمشاركة في مثل هذه المعارض الدولية الرائدة.

وأكد أن فور طالبات الوطن وتحقيقهن هذا الإنجاز العالمي يثبت للعالم مقدرة الفتاة السعودية، وحرص الدولة على تعلميها وتمكينها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تحث على التعلم والتفكر والمعرفة.

يذكر أن السعودية خاضت منافسات Intel ISEF2014 بفريق ضم 22 طالبا وطالبة، (12 طالبا و10 طالبات) من الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "ابداع 2014"، قدموا 18 بحثاً علمياً، من بينها 14 مشروعا فرديا و4 مشاريع جماعية.