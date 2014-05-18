الإنتربول السعودي يسترد أردنياً اختلس الـ stc

قبض الإنتربول السعودي في الأيام الماضية على العديد من المطلوبين الذين سبق أن ارتكبوا جرائمهم في السعودية، وفروا هاربين، كان من أبرزهم مواطن عربي من الجنسية الأردنية اختلس ملايين الريالات، وتلاعب بقواعد بيانات شركة الاتصالات STC، مما كبد الشركة خسائر كبيرة، وأحرجها أمام المشتركين، وكذلك مواطن إفريقي من الجنسية السنغالية استطاع أن يحتال على المواطنين ويجمع عشرات الملايين.

وقال مدير الإنتربول السعودي وشعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب اللواء محمد الزبن أن متابعة واسترداد المطلوبين من الخارج بعد ارتكابهم جرائمهم ليس بالأمر الهين مع التقدم والتطور في وسائل الاتصالات والمواصلات وسهولة التنقل من بلد إلى آخر، إلا أن الدعم الذي يلقاه الإنتربول السعودي من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ومتابعته وحرصه الشديد على إعادة الحقوق لأصحابها ومحاكمة المتهمين أمام العدالة ذلل الكثير من العوائق والصعاب.

وأهاب اللواء الزبن بالشركات والمؤسسات أن تقوم بتوظيف المواطنين في المناصب والأعمال المهمة، وأن تكون قصرًا عليهم التي قد تستغل من ضعاف النفوس كالعمل في قواعد البيانات أو بالأمور المالية.

وحذر من استخدام الحاسب الآلي في الشراء والبيع، وطلب التوظيف أو استقبال طلبات بالهاتف أو بالبريد الإلكتروني للمشاركة في نقل أموال أو العلاج، حيث تشكل هذه العمليات نسبة كبيرة من جرائم النصب والاحتيال.