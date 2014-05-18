تمام سلام إلى جدة لبعث الطمأنينة بأمان بلاده

يصل رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، إلى جدة غداً، في زيارة تهدف إلى بعث الطمأنينة بأمان بلاده، بحسب ما يراها المراقبون.

ومن المقرر أن تعقد القنصلية اللبنانية بجدة، حفل عشاء على شرف سلام مساء غداً، دعت إليه ممثلي القنصليات والجاليات اللبنانية.

وفي هذا الخصوص، شدد السفير السعودي لدى لبنان، علي عواض عسيري، على أهمية الزيارة التي سيقوم بها دولة رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، إلى المملكة، مشيراً إلى أنها تستند إلى تاريخ من العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولأن هناك إجماعاً لبنانياً على أهمية هذه العلاقات.

وأوضح أن دولته سوف يلتقي عدداً من كبار المسؤولين في المملكة، وستشكل الزيارة مناسبة لتعزيز أواصر الأخوة وتبادل الآراء حول الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وأبدى السفير عسيري ارتياحه للتوفيق الذي يحالف الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس تمام سلام، إذ استطاعت في مرحلة قصيرة اتخاذ قرارات إدارية وأمنية على قدر كبير من الأهمية، أسهمت في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة نتيجة توافق سياسي داخلي بين الأطراف كافة، متمنياً أن ينسحب هذا التوافق على جميع المواضيع لينعم لبنان وشعبه بالأمن والاستقرار، وأن يشكل الاستحقاق الرئاسي مناسبة لجميع الأشقاء اللبنانيين وترسيخ الهدوء وتعزيز الازدهار.

ودعا عسيري القطاع الخاص في كلا البلدين إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات ورجال الأعمال، ووضع استراتيجيات اقتصادية تخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد أن الجالية اللبنانية في المملكة تمثل صلة أساسية وفاعلة في العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان، وهي علاقات متجذرة وقوية ومتنامية، فالمملكة كانت في السنوات الأخيرة بين أهم أسواق الصادرات اللبنانية، ويشكل السياح السعوديون نحو 20% من السياح العرب، وحجم الاستثمارات السعودية لايزال يشكل في لبنان أكثر من 40% من مجموع الاستثمارات الأجنبية، وأن الاستثمارات اللبنانية في المملكة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

وأضاف السفير عسيري أن المملكة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعها بلبنان، تتطلع إلى المزيد من النمو والتطور في علاقات الصداقة والأخوة، كما في العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة، وهي تعبّر بشكل دائم عن حرصها على أمن هذا البلد العزيز، واستقراره ووحدة أبنائه، وضرورة سعيهم إلى تحقيق المصلحة الفضلى لبلدهم.