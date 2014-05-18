فيروس كورونا.. وفاة حالة وإصابة شخصين

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها حالتين بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت في بيانها التفصيلي، اليوم الأحد، عن حالتي وفاة، وشفاء حالة.

وفيما يلي نص البيان التفصيلي:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: حالتان

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا: حالة واحدة

العدد الكلي للوفيات: حالة واحدة

ملخص الوضع الصحي للحالات: حالتان مستقرتان

تفاصيل الحالات :

في الرياض :



1.امرأه تبلغ من العمر 45 سنة تعاني من حرارة وإسهال، وأدخلت الى مستشفى حكومي في 14/5/2014، أخذت لها مسحة في نفس اليوم وأثبتت إيجابيتها، حالتها مستقرة حاليا، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

في جدة :



1.رجل يبلغ من العمر 37 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 9/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي. كانت حالته مستقرة وخرج ضد النصيحة الطبية بتاريخ 17/5/2014. حالته الآن مستقرة وعزل بالمنزل.

وفيات من الحالات التي سجلت سابقا:

1.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 59 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بالطائف، وهو من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 8/5/2014، وقد وافته المنية بتاريخ 18/5/2014، تغمده الله بواسع رحمته.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا:

1.رجل يبلغ من العمر 77 سنة خرج من مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 17/5/2014 ولله الحمد. أثبتت آخر عينة له سلبيته من المرض.