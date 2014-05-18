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ممرضان يضربان مريضاً نفسياً

المصدر: الرياض - العربية.نت
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علمت "العربية.نت" عن تعرض مريض نفسي في مستشفى الصحة النفسية في تبوك، لضرب من قبل ممرضين بعصا.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إنه تم اكتشاف آثار ضرب العصا على ساعد المريضي النفسي، ما دعا إدارة المستشفى لاتهام الممرضين اللذين كانا يعملان وقت الحادثة.

وفي هذا الشأن، أكد الناطق الرسمي لشؤون الصحة في تبوك، عودة العطوي، أنه تم إيقاف هؤلاء الممرضين وإحالتهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأشار إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة، موضحاً في الوقت نفسه أن صحة المرضى تعتبر في المقام الأول التي تحرص وزارة الصحة عليها في ظل الدعم المستمر والتوجيه اللامحدود.

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