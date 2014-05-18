100 ألف قطعة سيارة مغشوشة بالرياض

صادرت وزارة التجارة والصناعة 100 ألف قطعة غيار للسيارات تبلغ قيمتها أكثر 3 ملايين ريال، حيث داهمت الوزارة مستودعين في حي الفيصلية جنوبي الرياض تديرهما عمالة وافدة تعمد إلى تزوير بلد المنشأ لقطع غيار السيارات ووضع ملصقات لماركات مشهورة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الوزارة بلاغاً يفيد بوجود عمالة آسيوية في مستودعات تقوم بتزوير اسم البلد المصنع لقطع غيار صينية الصنع واستبدالها ببلد المنشأ حسب ماركة السيارة، وذلك بغرض توزيعها وبيعها في السوق المحلي بأسعار مرتفعة، حيث تحركت فرق الوزارة الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية صوب الموقع وأجرت تحرياتها وتحققت من صحة البلاغ، إلى جانب رصدها لعدد من المخالفات داخل تلك المواقع، ومنها وجود سكن للعاملين فيها، وعدم اتباع إجراءات السلامة.

وتبين وجود كميات كبيرة من قطع الغيار المغشوشة تضمنت: بطاريات، "فحمات"، فلاتر، زيوت، مساعدات، وعدد آخر من القطع تعود لأنواع مختلفة من السيارات منها: تويوتا ، ونيسان، ولاندروفر، ومرسيدس، وهوندا، وفورد، وجيب ودوج ،وكرايسلر.