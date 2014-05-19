إزالة 63 حوشاً بمساحة 176 ألف متر بجدة

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات 63 حوشاً بشمال جدة تشغل مساحة إجمالية تتجاوز 176 ألف متر مربع مقامة بطرق غير نظامية على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتها.

وقامت اللجنة خلال الفترة الماضية بتسليم العديد من المواقع بعد إزالة التعديات عنها إلى عدد من الجهات الحكومية لإقامة مشروعات تنموية عليها تخدم المواطنين كمشروعات البلديات والإسكان وتصريف مياه الأمطار والتعليم والصحة.

من جهة أخرى، وجّه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز كلاً من أمانة محافظة جدة وإدارة المرور بالمحافظة بوضع خطة مناسبة لمواجهة الازدحام المروري خلال شهر رمضان المبارك, ووضع حلول مناسبة لأعمال الحفريات في طرق وشوارع جدة؛ حتى لا تسبب تأثيراً في عرقلة حركة السير خلال الفترة المقبلة التي يتزامن فيها شهر رمضان المبارك وعيد الفطر مع إجازة نهاية العام الدراسي.