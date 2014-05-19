إنشاء محاكم إدارية بـ3 محافظات سعودية

أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الأمين المساعد لمجلس القضاء الإداري الشيخ بندر الفالح أن المجلس قرر إنشاء محاكم إدارية في كل من محافظة وادي الدواسر ومحفر الباطن والطائف، وتكليف إدارة الدعم القضائي بإعداد دراسة احتياج بقية المحافظات لافتتاح محاكم إدارية فيها.

وعقد مجلس القضاء الإداري اجتماعه يومي أمس واليوم برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، وبحضور أعضاء المجلس, بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات كان أبرزها أن تتولى لجنة المقابلات للمتقدمين على السلك القضائي أو النقل إليه عقد امتحان تحريري لمن اشترط المنظم عقد امتحان لهم، بهدف التعرف إلى مدى إحاطة المتقدم بعلوم الشريعة، وعلى الأخص الفقه وأصوله وقواعدهما وما لديه من أدوات معرفية في علم القضاء ووسائل الإثبات والتنظيم القضائي في المملكة وتحليل واقعة معينة.

وبيّن الفالح أن المجلس أصدر قراراً بتعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضيين اثنين من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتسمية الشيخ عائض بن سعيد آل شبيب مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، وتسمية الشيخ عبدالملك بن علي الرشيد مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بنجران.