إنقاذ 3 مراهقين من الغرق بالشرقية

أنقذت الدوريات البحرية لحرس الحدود ثلاثة مراهقين سعوديين من الغرق في وسط البحر بالمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد خالد العرقوبي إن الدوريات البحرية التابعة لقطاع الجبيل تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص سعوديين أعمارهم بين 19 و21 سنة من الغرق، وذلك إثر سباحتهم وسط البحر وتوغلهم في العمق وعدم مقدرتهم العودة، حيث أصيبوا بتعب وإعياء شديدين فقامت دورية البحرية بانتشالهم وإعادتهم للشاطئ وعمل الإسعافات الأولية لهم.

وناشد العرقوبي جميع المتنزهين السباحة دوماً في المناطق المخصصة لذلك وعدم المخاطرة والابتعاد كثيراً عن الشاطئ حتى لمن يجيد السباحة.

كما تمكنت الدوريات البحرية التابعة لكل من قطاع القطيف ووحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز من إنقاذ 5 بحارة تعطّلت بهم قواربهم في وسط البحر، وعلى الفور تم تقديم المساعدة لهم وقطرهم الى مراكز النزول وهم بصحة جيدة ولله الحمد.