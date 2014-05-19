الرياض ترفض الانتخابات التي أعلنها النظام السوري

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، رفضها الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها النظام السوري، ووصفتها بـ"غير الشرعية".

ويأتي ذلك بعدما نوّهت خلال الجلسة الوزارية الأسبوعية التي عقدت، اليوم، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بالبيان الصادر عقب اختتام اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في لندن وما تم خلاله من اتفاق على تحميل نظام الأسد مسؤولية الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبه وامتداده إلى المنطقة، بما في ذلك إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي، ومواجهة صعود القوى المتطرفة في سوريا وإكمال إزالة مخزون سوريا من الأسلحة الكيمياوية.

ورحّب المجلس بنتائج أعمال الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وما شهده من توقيع اتفاقيات ثنائية، وبإعلان الرياض الصادر عن الدورة، وما أبداه الجانبان من مبادرات بناءة لتوثيق عُرى التعاون المشترك وتطويره، معرباً عن الأمل بأن يكون في ذلك انطلاقة قوية لتعاون بنّاء بين المجموعة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان تشمل العديد من جوانب التعاون بما يسهم في خدمة الأمن والاستقرار لهذه الدول والعالم.

وتطرق مجلس الوزراء إلى الاجتماع الوزاري الخامس للطاقة النظيفة في سيوول، ومنتدى الطاقة الدولي الرابع عشر في روسيا، مؤكداً ما ورد في كلمتي المملكة اللتين تحدثتا عن خطوات المملكة وجهودها المبذولة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وما حققته من إنجازات مهمة على صعيد التصميم والتأسيس والتنفيذ، ودعوتها جميع الدول الالتزام بالتعاون مع منتدى الطاقة الدولي لتحقيق غرضه وتعزيز هياكله على الصعيدين الإقليمي والعالمي.