السعودية تشارك في اجتماع الجمعية العالمية للصحة

تشارك السعودية في اجتماعات الدورة 67 للجمعية العامة للصحة العالمية التي بدأت أعمالها اليوم في جنيف وتستمر حتى الـ 24 من شهر مايو الجاري بوفد يرأسه وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه.

وتناقش الدورة الحالية عددًا من القضايا من بينها إصلاح المنظمة وصياغة إستراتيجية للوقاية من مرض السل ومكافحته ومراقبته على المستوى العالمي وخطة عمل منظمة الصحة العالمية للقاحات ومكافحة الأمراض غير السارية والتهاب الكبد.

كما تناقش جمعية الصحة العالمية أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لما بعد عام 2015م في مجال الصحة وقضية مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ومشروع خطة العمل لصحة الأطفال حديثي الولادة والشيخوخة في صحة جيدة وفيروس كورونا في بند القضايا المستحدثة.

وتشارك المملكة أيضًا في اجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التشاوري لتنسيق المواقف وذلك خلال لقاء الجمعية العامة للصحة العالمية الذي يعقد بعد غد الأربعاء.