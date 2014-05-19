بالفيديو..انهيار سقف مبنى في مطار الملك عبد العزيز

علمت "العربية.نت" بانهيار سقف في مبنى الطيران خاص في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقال مصدر لـ"العربية.نت" إن الانهيار وقع في مبنى الطيران الخاص بجوار الصالة الشمالية "الدولية" الذي أنشئ قبل عامين من قبل إحدى الشركات الوطنية.

وأضاف: "حاولت الشركة تسليم المشروع لهيئة الطيران المدني، والهيئة رافضة، ‏لأن فيه أعطالا كبيرة، وقد سبق أن انقطع التكييف لمدة أسبوع وانفجرت مواسير".

وأوضح: "‏بعد حدوث الانهيار إلى الآن لم يكن هناك أي تجاوب من هيئه الطيران المدني أو إدارة المطار أو الشركة، ‏والمبنى الآن بدون تكييف وماء".