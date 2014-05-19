وافق رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله بن محمد على تجديد عضوية مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، لمدة عامين اعتبارًا من 1435/5/25هـ برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويضم مجلس إدارة نادي الطيران السعودي في عضويته كلاً من: الأمير بندر بن سعود بن خالد (عضوًا)، والأمير بندر بن خالد الفيصل (العضو المنتدب)، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز (عضوًا)، والأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز (عضوًا)، والمهندس خالد السيف (عضوًا)، وممثل عن القوات الجوية الملكية السعودية (عضوًا)، وممثل عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (عضوًا)، وممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني (عضوًا)، وممثل عن الخطوط الجوية السعودية (عضوًا)، وممثل عن الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) (عضوًا)، وممثل عن شركة أرامكو السعودية (عضوًا)، والمدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي عبدالله بن منصور الجعويني (عضوًا).

يُذكر أن نادي الطيران السعودي أنشئ بقرار مجلس الوزراء السعودي المتضمن بالموافقة على إنشائه كشخصية اعتبارية مستقلة تعمل بطريقة غير ربحية لنشر ثقافة الطيران وعلومه.