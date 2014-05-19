سقوط باص يقل 61 عاملاً من فوق كوبري بالرياض

سقط باص يقل 61 عاملاً من فوق كوبري بالرياض، صباح اليوم (الاثنين) ما نتج عن وفاة أحدهم، و4 إصابات حرجة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أحمد بن صالح العنزي إن غرفة عمليات منطقة الرياض تلقت عند السادسة بلاغا يفيد بوجود حادث سقوط باص وانقلابه داخل كوبري على طريق الملك فهد مع طريق الإمام محمد بن سعود باتجاه الغرب، على إثره تم توجيه ٣١ فرقة إسعاف و٤ فرق استجابة متقدمة وفرقتي إسعاف جوي".

وأضاف: "ونتح عن الحادث ٤ إصابات حرجة، و42 إصابة متوسطة، و14 إصابة طفيفة، وحالة وفاة واحدة بالموقع".