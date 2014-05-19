بالصور..مقتل شخصين بعد سقوط طائرة سيسنا

باشرت ٥ فرق من الدفاع المدني حادث حريق لطائرة من نوع سيسنا على متنها شخصين سقطت داخل منتزة الثمامه في الرياض مساء اليوم، حيث تبلغت غرفة العمليات من مقر المنتزه بنشوب حريق في الطائرة توفي على اثرها شخصين.

ولم تظهر النتائج حتى الان ما اذا كانت الطائرة قد سقطت بسبب اندلاعها في الجو، ام اندلعت بسبب السقوط. من جهته أوضح مكتب تحقيقات الطيران، أنه عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الاثنين، وقع حادث تحطم طائرة تدريب شراعية بالثمامة بمنطقة الرياض ، مما أسفر عن مقتل قائد الطائرة ومرافقه ، وقد باشرت الشرطة والدفاع المدني موقع الحادث في حينه .

وبين المدير العام للمكتب الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي أن فريقاً من محققي المكتب باشروا موقع الحادث لجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب تحطم الطائرة ، والخروج بالتوصيات الضرورية للحيلولية دون تكرار وقوعه مستقبلاً