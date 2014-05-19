كورونا يسجل 6 حالات جديدة بالسعودية

سجلت السعودية اليوم إصابة 6 أشخاص جدد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 537 حالة توفي منهم 173 شخص منذ انتشار الفايروس بالسعودية.

وأظهر التقرير الصادر اليوم عن وزارة الصحة تفاصيل الحالات المصابة اليوم على النحو التالي:

في الرياض :

رجل يبلغ من العمر 45 سنة، لايوجد لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة. حالته مستقرة وعزل بالمنزل.

رجل يبلغ من العمر 34 سنة, لايوجد لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة. حالته مستقرة وعزل بالمنزل.

في جدة:

رجل يبلغ من العمر 39 سنة, ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 6/5/2014, وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 16/5/2014. اخذت له مسحة وأثبتت ايجابيتها بتاريخ 18/5/2014. حالته مستقره وعزل بالمستشفى.

رجل يبلغ من العمر 52 سنة, لا يوجد لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة، حالته مستقرة وعزل بالمنزل.

في المدينة المنورة :

رجل يبلغ من العمر 51 سنة, ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 03/5/2014 وأدخل إلى مستشفى خاص بتاريخ 13/5/2014. والآن يتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

في الطائف :

رجل يبلغ من العمر 31 سنة, يعاني من مرض القلب. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 11/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 16/5/2014 وعزل بالمستشفى.

