«فلاش» على حياة الملكة

الملكة (الزبيث الثانية) ملكة بريطانيا أطال الله بعمرها أكثر بعد أن احتفلت باليوبيل (الألماسي) وهو مرور (٦٠) سنة على توليها للعرش، وقد تتالى على عهدها إلى الآن (١٢) رئيس وزراء، وهي بذلك تعتبر أقدم حاكمة بالعالم، ومن الصعب أن يكسر هذا الرقم القياسي أحد من الحكام، وهناك احتمال لو أن الله أطال بعمر (القذافي) لكسره بكل سهولة.

وهي ــ أي الملكة ــ حسب الدستور غير المكتوب: قائدة القوات المسلحة، رئيسة البرلمان، حافظة الإيمان، أي رئيسة الكنيسة ــ ، حامية الحياة الفطرية ومالكة لكل الحيوانات البرية والبحرية، وتمثل الدولة في المناسبات الرسمية.

كما أن لها حق إقالة الحكومة، وحل البرلمان، وإقالة الموظفين، ولها حق الاعتراض على القرارات، غير أنها لا تستعمل كل تلك الصلاحيات بموجب العرف، حيث تنأى بنفسها عن السياسة ــ وياليت كل الحكام مثلها ــ

ومن صغرها عندما كانت (مراهقة)، وقبل أن تتولى العرش، كانت كأي فتاة لها تطلعاتها، وتحاول أن تتخلص من الحصار المفروض عليها كأميرة، وتشعر أن نهارها ملك للأمبراطورية، أما ليلها فهو ملك لها، وكانت تحاول أن تتحاشى مخبري الصحف (الملاقيف) الذين يتتبعونها، ويعدون عليها رقصات (الرومبا) التي تهواها، وكؤوس النبيذ التي تشربها.

وقد قرأت عن نشاطاتها التالي:

فيقال إنها كانت تبذل قصارى جهدها في خداع الصحفيين وصرفهم عن متابعة تنقلاتها الخاصة، وكثيرا ما تترك أصدقاءها في حفلة من الحفلات التي لا تحبها، وتسرع إلى القصر حيث تبقى في حجرتها الخاصة بعض الوقت، ثم تتسلل في هدوء وتخرج من باب الخدم في القصر لتلحق بأصدقائها في حفلة ليلية أخرى أكثر إمتاعا غير أنها في مرحلة لاحقة غرقت في حب الملازم البحري الأمير (فليب)، وتزوجته بالرغم من معارضة والديها.

ومما يحسب لملكات أوروبا في ذلك الزمان، أن كل واحدة منهن حاولت أن تتعلم مهنة ما، سواء مارستها أو لم تمارسها.

فعلى سبيل المثال كانت والدتها الملكة (ماري) اختصاصية بتربية الحيوانات الداجنة، وماهرة بالخياطة.

وملكة بلجيكا درست الطب ونالت شهادة الدكتوراه.

وملكة رومانيا بارعة على (البيانو) يشار لها بالبنان، وكانت تقود أحيانا الفرق الموسيقية كأي (مايسترو).

وملكة هولندا، طباخة متقنة تتحدى أي (شف) محترف في روعة أطباقها

وملكة النرويج كاتبة لها في ميدان الأدب جولات، وألفت عدة كتب تحت اسم مستعار هو: (غراهام ارفنج).

وملكتنا التي نتحدث عنها اليوم (الزبيث) عندما كانت أميرة انخرطت كذلك في تعلم هندسة ميكانيكية إصلاح السيارات، وقد شاهدت لها صورة قديمة وهي لابسة (الأفورول) ومنبطحة تحت سيارة، وقد تلوثت يداها وخداها بقطرات من الزيت والشحم.

وإنني في هذه المقالة أصبحت أحوم كأي (دبور) تعيس بين أقراص عسل الملكات، ولكن (هيهات).

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"