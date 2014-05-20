إحباط تهريب مخدرات من أميركا الجنوبية إلى السعودية

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية 309 كلغ من مادة الكوكايين المخدر، داخل إحدى الحاويات القادمة إلى ميناء العقبة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "العربية.نت"، والتي أوضحها المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان صحافي، أن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات في العاصمة الأردنية عمان منذ أربعة أشهر، عن نية أشخاص إدخال كميات كبيرة من مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة، بعد شحنها بواسطة إحدى البواخر من دولة أميركية جنوبية، تمهيداً لتهريبها مرة أخرى إلى إحدى دول الجوار.

وأضاف البيان أنه منذ ورود تلك المعلومة عمل فريق خاص من الإدارة على جمع المعلومات لمعرفة كافة التفاصيل المرافقة لها، إذ تم تحديد الباخرة، وضبط المواد المخدرة في ميناء العقبة.

وبين أنه حال تفتيش الباخرة عثر بداخلها على 309 كيلوغرامات من مادة الكوكايين المخدر موضوعة بين شحنة من الحبيبات البلاستيكية، كما تم ضبط شخصين تورطا في استيراد تلك الشحنة، وبوشر التحقيق معهما.