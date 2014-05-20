إصابة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 540 مصاباً، توفي منهم 175 منذ انتشار الفيروس في السعودية.

وأوضحت الوزارة من خلال التقرير اليومي لها تفاصيل الحالات المصابة اليوم الثلاثاء كالتالي:

في الرياض:

1. رجل يبلغ من العمر 29 سنة، لا يوجد لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة. حالته مستقرة وعزل بمستشفى حكومي.

في المدينة المنورة:

1. رجل يبلغ من العمر 35 سنة، لا يوجد لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة. حالته مستقرة وعزل بالمنزل.

في الطائف:

1. امرأة تبلغ من العمر 66 سنة، تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفشل كلوي. ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 13/3/ 2014 وأدخلت إلى مستشفى حكومي بنفس اليوم، والآن تتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.