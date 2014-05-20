بالفيديو..إغماء وزير المياه في منتدى الطاقة

شهد افتتاح المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الثلاثاء، تعرّض وزير المياه المهندس عبدالله الحصين لحالة إغماء خلال إلقاء كلمته أمام جمع من الوزراء.

وتوقف الحصين عن الكلام أثناء إلقاء الكلمة بسبب الإعياء الذي بدا واضحاً للحضور, قبل أن يهبّ عدد من مساعديه للوقوف بجانبه ومحاولة مساعدته في الجلوس, لكن الوزير أصرّ على متابعة الكلمة، بعد تناوله كوباً من العصير.

ومرة أخرى عجز المهندس الحصين عن متابعة الكلام، ما اضطر المنظمين إلى ثنيه عن الاستمرار في متابعة كلمته الافتتاحية وإجلاسه للاطمئنان على حالته الصحية. رغم محاولته إكمال الحديث.

ووفقاً لمقربين من الوزير فقد تعرض لنوبة سكر حالت دون إكماله المناسبة، إلا أن حالته الصحية استقرت فيما بعد. وأكمل الكلمة نيابة عن الوزير الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

يُشار إلى أن الوزير سبق أن تعرض لحالة إغماء مفاجئة قبل نحو 5 سنوات أثناء تواجده تحت قبة مجلس الشورى للرد على سلسلة من الاستفسارات المتعلقة بمستقبل وزارته، وعاد حينها الحصين بعد فترة راحة قصيرة للرد على سيل الاسئلة التي انهالت من أعضاء المجلس.