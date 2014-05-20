إنفاق أكثر من 28 مليار ريال على السياحة الداخلية

كشف التقرير الإحصائي لمؤشرات قطاع السياحة في السعودية عن إنفاق 28 مليار ريال على السياحة المحلية في المملكة خلال العام الماضي، حيث تصدر الإنفاق على مرافق الإيواء 25.2% في المرتبة الأولى، ثم الإنفاق على التسوق، ويليه الإنفاق على الأغذية والمشروبات والمطاعم في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة النقل، وفي المرتبة الخامسة الإنفاق على الترويح والثقافة.

وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، أن ارتفاع عدد الرحلات السياحية المحلية بالمملكة من 19 مليون رحلة في 2012 إلى 23.8 مليون رحلة عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة وصل بنهاية عام 2013 إلى 203.2 ألف يمثلون ما نسبته 27.1% من إجمالي العاملين في الوظائف المباشرة، فيما بلغ عدد العاملين من السعوديين وغيرهم في هذا القطاع بنهاية عام 2013 ما يقارب من 1.126 مليون وظيفة في الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع وصولهم عام 2020 إلى أكثر من 1.773 مليون وظيفة.

وأبان التقرير أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي بالسعودية وصلت إلى 75 مليار ريال، بما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن أن معدلات إشغال الفنادق عام 2012 بلغت 64%، فيما وصلت نسبة الإشغال في الوحدات السكنية المفروشة في ذات العام 58.2%.

وأشار إلى أن عدد منشآت الإيواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات، حتى نهاية مارس 2014 قد بلغ 3710 منشآت منها 1222 فندقاً، و2488 وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق 299,500غرفة، وفي الوحدات السكنية 87,080 غرفة، وتتمركز أكثر من 77٪ مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.