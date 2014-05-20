اتفاق سعودي-إماراتي على إنشاء لجنة لمواجهة التحديات

اتفقت السعودية مع الإمارات على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين.

يأتي هذا الاتفاق بعدما استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، يرافقه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ونقل الأمير سعود خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته بموفور الصحة والعافية. كما نقل رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين تتعلق بتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتوثيقها على الصعد كافة.

وقد عقد اجتماع تم خلاله بحث كافة أوجه التعاون والمستجدات في المنطقة، وتم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، وتعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمناً واستقراراً لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير للشعبين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.