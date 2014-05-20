الف عزيزة رحلت..

تمنيت لو لم أفعل ، لأنني تورطت بكومة حزن يصعب التخلص منها مدى الحياة ، ذلك بعد زيارة مواساة لأم سعودية ترافق طفلتها " عزيزة "المسجاة في حالة غيبوبة ، المنقسم مصير حياتها بين موت مبكر ، أو البقاء روحاً طاهرة في جسد مات قبلها

أتت عزيزة الى أحد المستشفيات السعودية لإستصال " اللوز " و خرجت منه الى البيت ثم أجبرها نزيف حاد في الرئتين الى دخول أقرب مستشفى ، النتيجة " غيبوبة " ، مع صعوبة تحديد إي المشفيين يتحمل المسؤولية بعد أن اصبحت مسؤولية الخطأ الطبي مسجلة ضد مجهول

تكاثرت في المستشفيات السعودية أرصدة الأخطاء الطبية البشرية في بلد يحتاج الى قرابة سبعين الف طبيب اضافي لموازاة معايير صحية اوربية ، في حين اعترفت هيئة التخصصات الطبية السعودية ان الكادر الطبي العامل في مستشفيات حكومية يتعرض الى انهاك جسدي و ذهني بالغ الخطورة قوامه ان قرابة ٩٠ ٪ يعانون من شح نوم قصري بسبب قلة عدد الاطباء اولاً ، و تزايد عدد المرضى ثانياً

و اضافت الدراسة رصد لتورط بعض الطواقم الطبية بالعمل ساعات طويلة تحديداً الاطباء يتجاوزون ٣٦ ساعة من العمل المتواصل قبل ان يتاح لهم مغادرة مبنى المستشفى ، بينما اوضحت دراسات طبية ان شح النوم و الارهاق الجسدي مسؤول عن ٥٠ ٪ من الاخطاء الطبية

قالت الدراسات شهادتها، في ثبوت ارهاق للاطباء العاملين حالياً ، و وجود نقص كبير في عدد الاطباء و بالتالي حجم المشهد الطبي بشرياً و تقنياً ، و قالت أم عيون عزيزة كل الحزن من خلال دموع لا تتوقف عن البكاء ، و لسان يتشاطرة الحسبنة على من خطف ابنتها منها ، و الحمد لله على المصاب



ليست عزيزة وحيدة، فضحايا الاخطاء الطبية في السعودية تتصدر قائمة اسباب الوفاة أو الاعاقات الجسدية ، مع تصدر الوزارة لسياسة اعتبار كل ذلك مجرد " مسألة قدرية " يساندها في ذلك انعدام وجود محاكم طبية متخصصة، اضافة الى انعدام وجود كيانات قانونية طبية و ادوات تحقيق تستطيع تحديد المتسبب بكارثة مماثلة لجريمة قتل مستقبل عزيزة

يحدث في السعودية دخول المريض الى مستشفى ماشياً على قدمية واثقاً من الخروج عليها ، ثم يكون مصيره نعش او كرسي متحرك، و تستقبل محاكم ورثته او معيليه بحثاً عن دية او تعويض و قبل ذلك عقاب عادل للمنشاءة او الطبيب، لكن حزمة التعويضات و العدالة اقل بكثير من تحقيق غاية ايقاظ ضمير الوزارة لتصحيح معايير جودة الاداء

يتشارك الضحايا و الأطباء في كونهم ضحية الوزارة في عدم قدرتها على اعادة هيكلة كيانها المتورط بعدم موثوقية المجتمع السعودي ، و أن اغلب مرتاديه يقصدونه اضطراراً ، و ليس أختياراً لضعف امكاناتهم المادية و وجودهم خارج دواءر شركات تأمين طبي

يتجاور مع عزيزة رقم كبير من المعطوبين طبياً بسبب خطأ طبي بشري ، لدرجة بات فيها ضمير المجتمع لا يجد ما يفعله الا تكرار " لا حول و لا قوة إلا بالله " لأن مستشفيات حكومية و خاصة أصبحت تضع الموت و الشلل كذلك اعطاب متنوعة في قائمة خدماتها المجانية الموزعة بالقرعة على الوالجين من ابوابها