الملك يغادر للمغرب وينيب ولي العهد في إدارة الدولة

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى المغرب في إجازة خاصة، وأمر الملك عبدالله ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز بإدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه.

وفيما يلي نص البيان الصادر من الديون الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 145

التاريخ: 21 / 7 / 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السادسة والستين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

ونظراً لعزمنا - بمشيئة الله - على السفر خارج المملكة هذا اليوم الثلاثاء الواحد والعشرين من شهر رجب عام 1435هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للعشرين من شهر مايو عام 2014م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأخ الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

وفي وقت لاحق من اليوم، وصل خادم الحرمين الشريفين إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، وكان في استقباله بمطار محمد الخامس الدولي صاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن الثاني ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى عامل عمالة الدار البيضاء خالد سفير و رئيس مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى محمد شفيق بنكيران وقائد الحامية العسكرية في الدار البيضاء الجنرال محمد فلسي و عامل إقليم النواصر الخطيب لهبيل ، ورئيس مجلس الجماعة الحضرية في الدار البيضاء محمد ساجد، و رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء محمد منصّر.