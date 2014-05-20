بإشراف محمد بن نايف.. منظومة وقائية لحماية المنشآت

رعى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في مقر تدريب قوات أمن المنشآت في جدة مساء اليوم العرض الميداني للمنظومة الوقائية في نقاط التفتيش ومداخل المنشآت.

وأوضح قائد قوات أمن المنشآت اللواء الركن سعد بن محمد الماجد أنه سيكون هناك عرض خاص للمنظومة الوقائية في نقاط التفتيش ومداخل المنشآت، للتعرف على مزايا ووظائف أمنية أكثرها يتم لأول مرة، باعتبارها الأحدث وغير مسبوقة تضاف إلى منظومات أمنية سبق تأمينها في المرحلة الأولى والثانية بتوجيهات ودعم من وزير الداخلية.

وأكد أن قوات أمن المنشآت تعمل بشكل مستمر على تأمين وتوفير المعدات والتجهيزات التقنية والاتصالات بعد التأكد من أن وجودها مهم وفعال في مجال عمل القوات.

وشاهد وزير الداخلية عرضاً ميدانياً للمنظومة الوقائية في نقاط التفتيش ومداخل المنشآت وآلية العمل بها.

وقام بجولة ميدانية اطلع خلالها على آخر التطورات التقنية التي تم استحداثها، التي تركز على رصد المركبات وتحديد هوية قائدها وما تحتويه المركبة من مواد خطرة من مسافات بعيدة، إضافة إلى وظائف أخرى تمثل نقلة نوعية أمنية في مجال الرصد والكشف الاستباقي، التي يتم تطبيقها لأول مرة باعتباره الأحدث، لتضاف إلى منظومات أمنية سبق تأمينها في المرحلتين الأولى والثانية.

كما اطلع خلال الجولة الميدانية على عربة المنظومة الوقائية وما تحتويه من تقنيات حديثة في الرصد والتوثيق ومعالجة البيانات الفنية والأمنية من خلال نظام إلكتروني ذكي.

واطلع خلال الجولة أيضاً على المعرض المصاحب للعرض الميداني الذي اشتمل على بيانات الأجهزة المستخدمة في المنظومة الوقائية.

