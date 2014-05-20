برنامج توعي للطلاب الذين مزقوا كتبهم

أطلقت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، برنامجا تربويا توعويا بعنوان "كتابي في قلبي"، لتوعية الطلاب بأهمية الكتاب، خاصة بعد مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طلابا يمزقون كتبهم.

وتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والرسائل التربوية التي تحث الطلاب في كافة المراحل على المحافظة على الكتب الدراسية ضمن مشروع القيم التربوية "لي قيمة"، والذي تطبقه الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض مؤخرا، وبتوجيه من المدير العام للتربية والتعليم المكلف محمد المرشد.

وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم بقرطبة، سهم الدعجاني، أن المكتب لديه العديد من البرامج والفعاليات التربوية التي تعزز القيم التربوية لدى الطلاب، مشيرا إلى أن التربية وتوعية وتوجيه الأبناء عملية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، فالطالب لا يمكن قصر تربيته على جهة دون أخرى، فالعمل تكاملي ومشترك، مبينا أن الإدارة تسعى لغرس القيم التربوية وتشجيع الطلاب للتماشي بها.

وبين الدعجاني أن البرنامج الذي قام بإعداده خالد الغامدي يحمل العديد من الرسائل التوعوية والتربوية التي تستهدف الطلاب بأسلوب ترفيهي يعزز قيم احترام الكتاب المدرسي، وتقدير المعلم، والمحافظة على الممتلكات العامة، وسيشارك في البرنامج العديد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية والرياضية، من بينها سامي الجارالله، واللاعب بدر الخراشي وغيرهما، إضافة إلى العديد من التربويين.