خادم الحرمين لأمير الرياض: المواطن أهم مني

قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأمير الرياض الأمير تركي بن عبدالله: "أحثك على المواطن أول شيء وقبل كل شيء، المواطن أهم عليك مني أنا".

وأضاف: "لأن حق المواطن حق لي أنا، وأريد منك الصبر والتأني والتحري، كل خبر يجيئك تأكد منه، والله يضع فيك البركة".

ويأتي ذلك بعدما أدى أمير الرياض الأمير تركي بن عبدالله القسم أمام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".