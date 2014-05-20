سجن ومنع 15 إرهابياً من السفر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرّها الصيفي في جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الافتيات على ولي الأمر وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال والتدرب على السلاح والمشاركة بالقتال هناك دون إذن من ولي الأمر، وتزوير جوازات السفر لأجل الخروج إلى مواطن الصراع، والتدرب على استخدام الأسلحة والذخائر بمعسكرات تنظيم القاعدة، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم جميعهم عدا المتهمين 11، 13، 14، 16، حيث قررت المحكمة الحكم غيابياً على المتهمين 11، 13، 16 بناءً على المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة السابعة والخمسين وتفسيراتها من نظام المرافعات، ولكونهم قدموا إجاباتهم على دعوى المدعي العام وعلى إقراراتهم المصدقة شرعاً في عدة جلسات سابقة ويعدّ ذلك حضوراً وتبليغاً، وأرجأت المحكمة الحكم على المتهم 14 لحين إحضاره كونه لم يكمل جوابه، وقد قرر ناظر القضية الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر من سنتين إلى أربع سنوات.