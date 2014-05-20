ضبط مستودع أغذية فاسدة في جدة

أوقعت فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة خلال جولات مكثفة على بعض المواقع التجارية في جدة بمستودع يعمد إلى تزوير تاريخ صلاحية منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية قيام العاملين في الموقع بنزع الملصقات التي تحمل تاريخ صلاحية قديم، واستبدالها بأخرى تحمل تاريخاً جديداً لغش المستهلكين، فيما تمت مصادرة جميع الكميات وإتلافها، واستدعاء المسؤولين عن المنشأة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وضبطت فرق وزارة التجارة كميات كبيرة من الملصقات المدون عليها تواريخ حديثه التي تستخدمها العمالة في عمليات التزوير وتسويق المنتجات على أنها تتبع للمؤسسة مالكة المستودع، بعد نزع الملصق الأصلي.

واشتملت المواد التي تمت مصادرتها على 265 كيس قضامة صفراء، و90 كرتون لوز مقشور أبيض، و160 كيس لوز شرائح تم تغيير تاريخ صلاحية انتهائه إلى 2015، و100 كيس من "حب الرشاد" منتهي الصلاحية.

كما تمت مصادرة 43 كيس جريش تركي منتهي الصلاحية منذ العام 2010، و23 "حبة سوداء" سورية، و22 كيس "لوز مقشور" أميركي منتهي الصلاحية منذ العام 2012، إضافة إلى 46 كيس "كمون" سوري، و23 كيس "شطه مطحونة" انتهت صلاحيتها في 2013، و20 كيس بذر مشهدي بدون تاريخ صلاحية تالف وقديم، و292 كيس "حبوب" الطاووس تم تعديل تاريخ صلاحيته حتى 2015.