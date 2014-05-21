أمير الرياض يوجه بتأمين صهاريج مياه إلى سكان أحياء

وجه أمير الرياض، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسرعة إصلاح الكسر الحاصل لخط مياه التغذية رقم (2) المغذي لخزانات شركة المياه الوطنية بجنوب الرياض.

كما وجه بتوزيع صهاريج مياه مجاناً لأصحاب الأحياء المتضررة، وزيادة الضخ لخزانات المياه لتعويض النقص الحاصل جراء الكسر.

وأوضح نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة، المهندس عثمان بن يحيى النجدي، أنه عند الساعة 6:45 من صباح اليوم، حدث انكسار مفاجئ بخط التغذية رقم (2) شرق مدينة الرياض بشارع جابر، ويغذي هذا الخط خزانات شركة المياه الوطنية بجنوب الرياض.

وبين النجدي أن أمير منطقة الرياض وجه بتأمين وتوزيع صهاريج مياه الشرب مجاناً على أصحاب المواقع المتضررة جراء الانكسار المفاجئ، كما وجه بزيادة الضخ لخزانات المياه لتعويض النقص الذي حدث جراء انكسار الأنبوب.

وأفاد بأن فرق التشغيل والصيانة بدأت وبشكل عاجل عمليات عزل التسرب وتجفيف المنطقة المغمورة بالمياه للوصول إلى الخط وإصلاحه، مؤكداً أن العمل سيستمر على مدار الساعة حتى عودة الخط إلى وضعه الطبيعي، وهو المعمول به في خطط طوارئ المؤسسة لمثل هذه الحالات.

وأكد المهندس النجدي أنه بفضل من الله لم تكن هناك خسائر حول منطقة الانكسار أو يتأثر موقع الحادث منه، مؤكداً أن المؤسسة بادرت فوراً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذلك مع شركة المياه الوطنية لإعادة جدولة توزيع المياه في تلك المنطقة للحد من تأثير الانكسار.

ودعا نائب المحافظ للتشغيل والصيانة المستفيدين شركاء المؤسسة إلى السعي لترشيد استخدام المياه وعدم إهدار هذا العنصر الحيوي، مشيراً إلى أن المؤسسة مؤمنة بوعي المستفيدين وإسهاماتهم الفاعلة في هذا الاتجاه، لاسيما أنه يعزز تكامل القطاع والفرد لتحقيق الغاية الأسمى، وهي تكامل المجتمع، وهو ديدنهم مع المؤسسة.

وأوضح أن المؤسسة ستقوم ببث بيان إعلامي بشكل يومي من باب الشفافية مع الجميع، ولإيضاح قلة الأثر الناتج عن الانكسار، لاسيما أن المنطقة المستفيدة تمد بالمياه المحلاة من مصادر وخطوط أخرى، مطمئناً الجميع بأن الكسر بسيط، وأن عودة الخط هي ما سيتم في فترة قصيرة، لما يتمتع به أبناء المؤسسة من قدرات وخبرات عالية للتعامل مع جميع الظروف والتحديات.