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إحباط تهريب 160 كيلوغرام حشيش في جازان

المصدر: الرياض - العربية.نت
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أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع الطوال التابعة لمنطقة جازان، عملية تهريب 160 كيلوغراماً من الحشيش المخدر، وذلك ضمن مهام عملها في حفظ الأمن.

وأوضح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بجازان، العميد عبدالله بن محفوظ، أن العاملين على النظام الحراري بقطاع الطوال تمكنوا من رصد أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية، وعلى الفور تصدت لهم الدوريات التي ضيقت عليهم الخناق، ولقربهم من الحدود تركوا ما في حوزتهم من أكياس وعادوا أدراجهم.

وأضاف أنه بتمشيط الموقع عثر على الأكياس وبتفتيشها وجد بداخلها 160 بلاطة من الحشيش، مشدداً على أن رجال حرس الحدود يقفون عيناً ساهرةً لمراقبة الحدود من المهربين والمتسللين والعابثين.

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