إخلاء مواطنين سعوديين في سان دييجو الأميركية

أوضحت السفارة السعودية في أميركا أنها أخلت مواطنين في مدينة سان دييجو الأميركية، الساكنين بالقرب من الحرائق المندلعة.

وأكدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، على سلامة المواطنين السعوديين من الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص أو الموجودين للعلاج جراء الحرائق المندلعة في منطقة سان ماركوس القريبة من مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأميركية .

وشددت على أنها تتابع بشكل وثيق تطورات الأوضاع بالتعاون والتنسيق مع قنصلية المملكة العامة بلوس أنجلوس والملحقية الثقافية بواشنطن والملحقية الصحية للتأكد من سلامة جميع المواطنين السعوديين في المنطقة وتوفير كل سبل الراحة والسلامة لهم.

وأوضحت أنه تم إخلاء عدد قليل من المواطنين السعوديين من المناطق القريبة من الحرائق المندلعة؛ تنفيذاً لتعليمات السلطات المحلية وحرصاً على سلامتهم، مشيرةً إلى أن القنصلية العامة بلوس أنجلوس اطمأنت على سلامتهم ووفرت لهم المأوى المناسب والاحتياجات الأساسية إلى حين انتهاء الأزمة والعودة إلى منازلهم.