اتهام أستاذ في المعهد العالي للقضاء بالسرقة

علمت "العربية.نت" أن أستاذاً في المعهد العالي للقضاء متهم بالسرقة، تنظر في قضيته وزارة الثقافة الإعلام، بحكم أنه اعتدى بالسرقة على حقوق مؤلف.

بدأت التفاصيل، باكتشاف أحد المؤلفين أن مؤلفه عن الجانب الدعوي في حياة الملك خالد، قد سطا عليه ذلك الأستاذ، ما دعاه إلى أن يلجأ إلى وزارة الثقافة والإعلام من أجل أخذ حقوقه إثر تلك السرقة، عبر دعوى قضائية رفعها ضده.

الوزارة بدورها، قبلت الدعوى وعقد عدة جلسات قضائية، كان آخرها يوم الاثنين الماضي، وتم من خلالها إنهاء القضية بالصلح عبر سحب النسخ التي تحمل اسم الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، وتعويض مادي، إلا أنه لم يتم التوافق على ذلك بين الطرفين حتى الآن، وبحسب مصادر "العربية.نت" فإنه من المتوقع أن تقفل القضية نهاية الشهر الجاري.