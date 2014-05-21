السعودية تسجل 4 حالات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وبهذا يرتفع عدد المصابين إلى 544 مصابا، توفي منهم 176 شخصا في مختلف أنحاء السعودية.

وأوضحت الوزارة من خلال التقرير اليومي لفيروس كرونا تفاصيل الحالات المصابة اليوم على النحو التالي:

تفاصيل الحالات:

في جدة:

1. رجل يبلغ من العمر 53 سنة، يعاني من مرض السكري والسمنة المفرطة. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 5/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بالقنفذة بتاريخ 9/5/2014. تم تحويله إلى مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 20/5/2014. حالته مستقرة.

في مكة:

1. رجل يبلغ من العمر 38 سنة، يعاني من فشل كلوي وهو يتلقى غسيلا كلويا مستمرا. زار مستشفى حكومي لغسيل كلوي روتيني، وأخذت له مسحة لفيروس كورونا وأثبتت إيجابيتها. لا توجد لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة وعزل بالمنزل.

في المدينة المنورة:

1. رجل يبلغ من العمر 54 سنة، قام بعملية الشريان التاجي الالتفافي، ويعاني من مرض القلب. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 10/5/2014، وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 19/5/2014. أخذت له مسحة بتاريخ 20/5/2014 وأثبتت إيجابيتها. حالته مستقرة.

2. رجل يبلغ من العمر 66 سنة، يعاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وفشل كلوي، وهو يقوم بغسيل كلوي مستمر. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 8/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 15/5/2014. حالته مستقرة.