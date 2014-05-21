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جانب من فعاليات الأسر المنتجة في الرياض
الأربعاء 21 رجب 1435 هـ - 21 مايو 2014
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الأربعاء 21 رجب 1435 هـ - 21 مايو 2014
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الأربعاء 21 رجب 1435 هـ - 21 مايو 2014
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الأربعاء 21 رجب 1435 هـ - 21 مايو 2014
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الأربعاء 21 رجب 1435 هـ - 21 مايو 2014
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