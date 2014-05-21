ضبط وافدين سرقوا مجوهرات قيمتها 3 ملايين ريال في مكة

تحقق الجهات المختصة مع متهمين تم ضبطهم إبان تورطهم في سرقة مجوهرات من محل تجاري في مكة المكرمة، تقدر قيمتها بثلاثة ملايين ريال.

إزاء ذلك، صرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي بأن "الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة تلقت بلاغا، صباح الجمعة الماضي، يفيد بسرقة مجهولين مجوهرات من محل تجاري، تقدر بثلاثة ملايين ريال".

وزاد المقدم القرشي "بعد إجراء التحقيقات وجمع المعلومات عن المتهمين، تمكنت فرق البحث الجنائي من القبض عليهم، وضبط جميع المسروقات في فترة وجيزة، واتضح أنهم من جنسية عربية"، مؤكدا أنه تم التحفظ عليهم وإيقافهم رهن التحقيق، تمهيدا لإحالتهم للجهات المختصة بغية تطبيق النظام بحقهم.

وبحسب معلومات تحصلت عليها "العربية.نت" من مصادرها في شرطة العاصمة المقدسة، فإن المتهمين بلغ عددهم أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 من العمر.